Marcelo Brozović change de pétromonarchie
Pour l’amour du Golfe. Après trois saisons du côté d’Al-Nassr en Arabie saoudite, Marcelo Brozović quitte le club de Cristiano Ronaldo et file au Qatar, du côté d’Al-Saad . Le milieu de 33 ans était libre depuis la fin de son contrat avec la formation saoudienne et rejoint Roberto Firmino ou encore Alessio Romagnoli à Doha. Le natif de Zagreb a paraphé un contrat d’une saison avec la formation qatarie, plus une en option. Al-Saad pourra désormais s’appuyer sur une colonne vertébrale d’expérience.
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