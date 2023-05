Marcelo Bielsa nommé sélectionneur de l’Uruguay

Le prodige reprend du service.

La Fédération uruguayenne de football a annoncé l’identité du futur sélectionneur de la Celeste , et l’heureux élu s’appelle… Marcelo Bielsa. Libre depuis son limogeage de Leeds en février dernier, l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC aura comme mission principale de mener la sélection sud-américaine à la Coupe du monde 2026. L’Argentin de 67 ans est un habitué de la scène internationale sur laquelle il a déjà porté l’Argentine de 1998 à 2004 et le Chili de 2007 à 2011. Selon l’AFP, il aurait déjà accepté l’offre et il gribouillera son nouveau contrat de travail lundi.…

AC pour SOFOOT.com