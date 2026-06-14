Marcelo Bielsa, l’homme qui en savait trop

À bientôt 71 ans, Marcelo Bielsa commencera ce lundi soir à Miami avec l’Uruguay sa troisième Coupe du monde. Si vous l’aviez perdu de vue, rassurez-vous : le Loco n’a pas changé.

Mercredi 10 juin, la délégation uruguayenne a atterri à l’aéroport de Cancún. Le protocole de la FIFA obligeait son sélectionneur, Marcelo Bielsa, à répondre sur le tarmac aux questions de DSports , le média possesseur des droits de diffusion des matchs de la Celeste . Bielsa n’aime pas la FIFA. Il n’a pas donné d’interview – hors obligations contractuelles – depuis 27 ans. Il trouve que la plupart des questions qu’on lui pose sont biaisées ou inintéressantes. Il se méfie des grands médias comme de la peste. Il s’est donc pointé avec ses lunettes et son survêtement de l’Uruguay face à la journaliste Sole Sejas, a regardé par terre, et a rempli son obligation.

« Un Mondial de plus pour vous, cette fois-ci avec l’Uruguay. Quelles sont vos attentes ? …

Par Léo Ruiz pour SOFOOT.com