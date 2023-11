Marcelo à propos de la Copa Libertadores : « Le titre le plus important de ma carrière »

La Copa Libertadores, bien au-dessus de la Ligue des champions.

Joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, au coude à coude avec Karim Benzema (25 trophées chacun), Marcelo a vécu plus belle émotion encore samedi soir. Le latéral brésilien a en effet soulevé la première Copa Libertadores de l’histoire de son club formateur, Fluminense. « Le Real me comprendra : aujourd’hui, j’ai remporté le titre le plus important de ma carrière parce que Fluminense est le club qui m’a élevé » , s’est-il ému après la rencontre au micro d’ESPN.…

TB pour SOFOOT.com