information fournie par So Foot • 24/06/2023 à 00:35

Marcelino sur le banc de l'OM pour de bon

Ça n’aura pas traîné.

C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, voilà désormais l’information officielle : l’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi la signature de Marcelino au poste d’entraîneur, succédant donc à Igor Tudor. « Je tiens à remercier l’OM de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission, et notre engagement sera total » , a lancé l’Espagnol dans le communiqué du club phocéen.…

MD pour SOFOOT.com