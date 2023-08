Marcelino : « Le destin n’a pas voulu qu’on se qualifie »

Marcelino le philosophe.

Le visage marqué, le coach espagnol s’est présenté devant la presse au bout de la nuit, après l’élimination de l’OM face au Panathinaïkos. Derrière le pupitre de la grande salle de conférence de presse du Vélodrome, avec un débit lent mais plus généreux que celui de son prédécesseur, Marcelino a tenté de poser des mots sur cette soirée irrationnelle : « D’abord, désolé pour les supporters. On est tous très déçus du résultat. On était confiant pour se qualifier. On ne peut rien reprocher aux joueurs, ils ont tout donné pendant 120 minutes. La supériorité de notre équipe était évidente avec 20 tirs à 2. On a pris un but très cruel, un penalty discutable. » …

