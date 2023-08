Marcelino, le choix de l'insécurité

Azzedine OUNAHI and MARCELINO head coach of Marseille prior the UEFA Champions League, Third Qualifying Round, second leg match between Marseille and Panathinaikos at Orange Velodrome on August 15, 2023 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Parfaitement lancé pour voir les barrages de la Ligue des champions, l'OM a vu la qualification lui glisser entre les doigts, ce mardi face au Panathinaïkós. Et les choix de Marcelino y sont pour beaucoup.

Un Vélodrome en effervescence et à guichets fermés, une température caniculaire, un but de retard rattrapé dès la première minute de jeu et un adversaire fébrile. Tout était réuni pour que Marseille chavire et triomphe, mais non. À l’image de ses prédécesseurs sur le banc olympien, Marcelino s’est raté en coupe d’Europe, lors d’un match crucial, à domicile. Il y a un peu plus d’un an, Jorge Sampaoli n’avait pas réussi à déjouer les plans de Feyenoord, en demi-finales retour de Ligue Europa Conférence ; en novembre dernier, Igor Tudor n’avait pas fait comprendre à ses joueurs qu’un deuxième but inscrit par Tottenham, lors du dernier match de poules de C1, les éliminait de toutes compétitions européennes. Ce mardi soir en troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Panathinaïkós (2-1, 3-5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller), c’était au tour de de petit Marcel, qui déclarait en conférence de presse d’avant-match : « Je ne pense pas à gagner aux tirs au but. Je pense à gagner le match dans les 90 minutes. On se prépare pour cela. On va aller chercher la qualification en 90 minutes, on en a les capacités. » Raté.

Un coaching perdant

L’OM tenait sa qualification et avait le match bien en main. La différence s’est, certes, faite sur plusieurs coups du sort (le penalty concédé dans le temps additionnel, le but de Vitinha refusé pendant la prolongation), mais l’arbitrage et la poisse ne peuvent être tenus pour uniques responsables de la désillusion olympienne. Les choix de Marcelino aux instants clés de la partie ont changé – dans le mauvais sens – le match de l’OM, quand ceux de son homologue Ivan Jovanovic ont eux été salutaires, avec l’apparition de Bernard qui, comme une semaine plus tôt, a redonné vie à une équipe jusque-là timoré. Ainsi, à l’approche de la fin du temps réglementaire, alors que l’OM menait toujours 2-0 mais se devait de pousser pour inscrire un troisième but et se donner un matelas, le coach asturien a décidé de dégager son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, auteur des deux buts olympiens. Une sortie que l’on peut qualifier de prématurée, malgré la bonne entrée de Vitinha.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com