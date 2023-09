Marcelino : « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs »

Petit Marcel sur un siège éjectable ?

Après le nul sans relief de ses troupes face à Toulouse, Marcelino a dû encaisser une première bronca du Vélodrome. Interrogé sur le sujet après la rencontre, l’Espagnol a joué la carte de la compréhension : « On a un public extraordinaire, qui nous a soutenus tout du long. Ensuite, ils ont exprimé leurs sentiments. Mais on veut tous gagner, et je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont tout donné. » Une fois la pommade passée, Petit Marcel a esquissé quelques pistes de solutions : « On peut être bien meilleurs dans le dernier tiers du terrain, mais on a frappé trois poteaux, et les détails ne tournent pas en notre faveur. Bien sûr, le jeu pourrait être meilleur et avec plus de continuité. Mais je répète que les joueurs ont tout donné et que c’est le bon chemin. On va s’améliorer et je suis sûr que les supporters seront heureux de leur équipe. » …

AH pour SOFOOT.com