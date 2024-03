Marcelino : faites entrer l'accusé

Plus que le parfum d’un huitième de finale européen, c’est celui d’une revanche face à Marcelino qui embaume la cité phocéenne, à l’heure de recevoir Villarreal en huitièmes de finale de Ligue Europa.

Le virage Depé sera à huis clos, et c’est sans doute une bonne nouvelle pour les tympans de Marcelino. Mais la sévère sanction de l’UEFA – pour quelques fumigènes – n’adoucira qu’à peine les acouphènes de l’Espagnol, de retour au Vélodrome cinq mois et demi après avoir quitté le navire phocéen en pleine tempête, alors qu’il n’était pas visé par la fameuse réunion du 18 septembre. Marcelino avait tout juste été qualifié de « chips » et « d’entraîneur de DH » après un début de saison marqué par le fiasco du Panathinaïkos. Si le Vélodrome l’attend de pied ferme ce jeudi, pour le huitième de finale aller de Ligue Europa entre l’OM et Villarreal, c’est davantage à cause des sorties médiatiques de Petit Marcel, plus prompt à critiquer Marseille et son public qu’à s’interroger sur son propre bilan provençal.

L’erreur de casting

Quoi que l’on dise, personne ne pourra enlever le bénéfice du doute à celui qui a – déjà – rebondi du côté de Villarreal. Arrivé le 1 er juillet à la Commanderie, avant de la quitter le 20 septembre, Marcelino n’a coaché que cinq rencontres officielles de championnat avec le survêtement phocéen sur le dos. D’un point de vue comptable, le bilan est honnête : 2 victoires, 3 nuls. Ce serait omettre le fiasco de l’élimination contre le Panathinaïkos en tour préliminaire de Ligue des champions. Certes, ce soir-là, l’OM avait bénéficié d’un arbitrage douteux, et de faits de jeu contraire. Toujours est-il que le dernier clou du cercueil avait été l’entrée de Ruben Blanco pour la séance de tirs au but, lui qui n’en avait arrêté qu’un sur 30 en carrière jusque-là. Dans la séance qui avait suivi, l’Espagnol n’avait pas amélioré ses stats de quatrième pire gardien européen en la matière, et avait scellé le sort des Marseillais. Outre cette déroute, les premiers pars de l’OM version Marcelino s’étaient révélés plus que poussifs.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com