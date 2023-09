Marcelino et Longoria : à l’ami, à la mort

Moins de deux mois après son arrivée, Marcelino pourrait déjà quitter l’OM. La conséquence des tensions entre Pablo Longoria et les supporters marseillais, que le coach n’a certainement pas vu venir.

Les beaux jours se prolongent un peu partout en Europe. Malgré quelques orages, la douceur des températures amène en effet une sensation de longues vacances estivales. Partout en Europe donc, sauf à Marseille. À la Commanderie, l’éclaircie n’aura en effet duré qu’un seul mois, le temps de voir Marcelino García Toral défaire ses valises, étaler son amitié avec Pablo Longoria, et présenter les huit recrues de ce qui devait être son nouvel OM. Mais 30 jours et une invraisemblable réunion avec les ultras plus tard, tout cela a disparu, voyant l’entraîneur envisager une démission et fuir le plus loin possible du fameux « contexte marseillais ». Dès lors, une question se pose : Marcelino est-il le dommage collatéral des galères de Longoria ?

Où il va, Longoria ?

« Je suis combatif, et suis prêt à montrer que notre style de jeu peut faire la différence à l’OM. Tout ce qu’il nous faut, c’est un peu de temps. » En conférence de presse après le nul accroché face à Toulouse dimanche dernier (0-0), Marcelino invoquait un « nous » rassembleur, pour demander patience et clémence aux supporters marseillais, déjà lassés par la monotonie proposée. Ce « nous » englobait ainsi joueurs, staff mais également direction, au sein de laquelle Pablo Longoria, le président, et Javier Ribalta, le directeur du football, font office de têtes d’affiche. Car si l’entraîneur espagnol s’est retrouvé parachuté sur le banc Phocéen – en plus de ses qualités tactiques – c’est en partie grâce à son amitié avec ses homologues ibériques. Pour un rapide rappel historique : Longoria a entamé sa carrière de dirigeant à l’été 2006, par un stage de secrétaire technique au sein du Recreativo Huelva, alors promu en Liga et entraîné par Marcelino.…

Propos de Pedro Menéndez recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com