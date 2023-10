Marcelino a refusé l’Arabie saoudite

« J’avais un projet sérieux à l’OM. Mais je ne connaissais pas la situation du club. »

Ce lundi soir à l’antenne d’ El Partidazo de COPE , le désormais ex-entraîneur de l’OM Marcelino a (de nouveau) pris la parole au sujet du club phocéen, mais aussi de sa situation personnelle. « Les ultras ont demandé de quitter le club, que le président et le conseil d’administration le fassent et que s’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences , a-t-il commencé, à propos des évènements ayant entraîné son départ de la cité phocéenne . C’est ce que m’a dit le président. Pablo Longoria est toujours là parce qu’après quelques jours de réflexion, bien qu’ils (les membres de la direction) aient dit qu’ils partaient, ils ont reconsidéré leur position. […] Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. […] Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami, et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela. » …

JB pour SOFOOT.com