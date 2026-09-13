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Marcel Sabitzer se met (provisoirement) en retrait de la sélection autrichienne
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 17:52
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Marcel Sabitzer se met (provisoirement) en retrait de la sélection autrichienne

Marcel Sabitzer se met (provisoirement) en retrait de la sélection autrichienne

Epuisé. Marcel Sabitzer ne participera pas aux prochains matchs de la Ligue des nations avec l’Autriche. Le milieu de terrain de 32 ans, qui compte 102 sélections et 27 buts l’a annoncé ce dimanche dans un communiqué publié sur le site de la fédération.

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JD pour SOFOOT.com

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