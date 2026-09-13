Marcel Sabitzer se met (provisoirement) en retrait de la sélection autrichienne
Epuisé. Marcel Sabitzer ne participera pas aux prochains matchs de la Ligue des nations avec l’Autriche. Le milieu de terrain de 32 ans, qui compte 102 sélections et 27 buts l’a annoncé ce dimanche dans un communiqué publié sur le site de la fédération.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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