Marc Sauvourel : "Sentir la ville de Liverpool était quelque chose de primordial"

Dimanche soir, Canal+ diffusera Out of the rain, un documentaire retraçant à la fois la belle épopée 2019-2020 de Liverpool, mais également la quête de trente ans des Reds pour retrouver les sommets. Au cours d'une saison mise en suspens par la crise du coronavirus, six supporters historiques du club racontent au réalisateur Marc Sauvourel leur passion, la culture ouvrière de la ville, mais aussi leurs souvenirs du drame d'Hillsborough.

"L'important était de donner la parole à des gens qui attendaient réellement un titre depuis trente ans, et uniquement à ces gens-là. Les joueurs et les entraîneurs passent, les supporters restent."

Dès le départ, je souhaitais faire une référence au. Dans cette chanson, il y a une idée de pluie et de sortie de tempête. Comme tu le rappelles, l'un des personnages que j'ai rencontrés est le chanteur et le guitariste d'un groupe qui s'appelle les Hummingbirds. On a pu enregistrer une session acoustique avec eux, pendant laquelle ils ont chanté l'un de leurs titres, appelé. Dès qu'ils l'ont joué, je me suis dit que ma référence était là. Ce choix m'apparaissait évident.On a laissé la saison démarrer tranquillement, et on a commencé à s'y intéresser pleinement fin novembre, lorsque Liverpool était bien lancé. Il fallait absolument suivre l'histoire de ce club qui essaie d'être champion et qui n'y arrive pas. On s'est dit que, même s'ils avaient déjà été plusieurs fois bien lancés et qu'ils s'étaient finalement effondrés, cette année était peut-être la bonne. Tout a commencé à ce moment-là.J'ai contacté la BBC Radio Merseyside, qui diffuse chaque vendredi une émission avec des supporters. Un journaliste de la