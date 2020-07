Marc Perelman : "Le football désintègre la société"

La crise du coronavirus a causé des dizaines de milliers de morts, mais elle aura au moins fait un heureux. Professeur de philosophie esthétique à l'université de Nanterre, Marc Perelman multiplie depuis quinze ans les ouvrages à charge contre le football, cette "religion moderne" dont il critique l'intrusion grandissante dans nos vies. Entre reconnaissance faciale, multiplications des écrans et problèmes identitaires, il nous explique ici pourquoi.

"Ce qui définit le football, ce n'est pas le ballon. Non, c'est d'abord un cadre, une institution, une organisation très puissante qui organise tout verticalement : la FIFA. Le jeu entre copains n'a rien à voir avec le monde professionnel."

Si l'on veut bien mettre de côté les dizaines de milliers de victimes dans le monde entier, c'est en effet un aspect positif de cette pandémie, tout comme la résurrection de la nature. Quel bonheur cela a été de constater qu'il n'y avait plus de matchs à la télé, de grandes rencontres, de résultats, de commentaires ! Comme on dit, à quelque chose malheur est bon. J'espère que les gens se sont enfin aperçus que l'on peut très bien vivre sans le football.Le problème, c'est de savoir de quel foot on parle. Comme tous les jeunes, j'ai joué au foot dans la cour de récré ou dans un jardin. On jouait avec des filles, des gros, des petits, des types qui ne savaient pas jouer. Il n'y avait pas de contraintes, une espèce de plaisir partagé. Comme le dit la FIFA,Au moment de la Coupe du monde, ils montrent des gamins pieds nus dans les favelas, et ils nous expliquent :Alors que c'est tout l'inverse ! Ce qui définit le football, ce n'est pas le ballon. Non, c'est d'abord un cadre, une institution, une organisation très puissante qui organise tout verticalement : la FIFA. Le jeu entre copains n'a rien à voir avec le monde professionnel où la liberté de jouer disparaît au profit de la compétition Lire la suite de l'article sur SoFoot.com