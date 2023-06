Marc : « La passion a pris le dessus »

Le 2 juin dernier, à la 22e minute de Bordeaux-Rodez, Marc poussait des joueurs de Rodez après que ces derniers ont fêté leur but devant la tribune des supporters bordelais. Un incident qui entraînera l'arrêt de la rencontre et qui sera jugé lundi par la commission de discipline de la LFP. Une semaine après les faits, l'ultra tient à s'expliquer.

Vous avez aujourd’hui 45 ans. Quel est votre parcours de supporter des Girondins de Bordeaux ?

Je joue au foot et suis amoureux des Girondins depuis tout petit. Lorsqu’on est relégué administrativement en D2 en 1991, je suis meurtri, mais on remonte tout de suite et à l’été 1992 je rencontre un Isérois qui me connecte avec le Virage sud ( la tribune du Parc Lescure, puis du Matmut, regroupant les groupes ultras bordelais, NDLR ). À l’époque, je suis très jeune et mes parents, qui sont étrangers à tout ce qui touche au foot, ne sont pas très rassurés. Mais ils ont l’intelligence de ne pas me bloquer. Je rentre en contact avec le mouvement ultra, qui est encore jeune à Bordeaux comme en France, et j’adhère aux Devils ( groupe dissout en 2006, NDLR ). Très vite, les déplacements s’enchaînent et mon implication au sein de la tribune grandit. Depuis, et malgré des obligations professionnelles et familiales assez soutenues, ma vie est rythmée par mon activité de supporter. Pour moi, elle se concentre en deux points : toujours œuvrer dans l’intérêt du club et la mentalité ultra Bordeaux. Je fais partie du directoire des Ultramarines, auxquels j’adhère depuis 2011, au sein de la section Haute-Savoie.…

Propos recueillis par Mathias Edwards pour SOFOOT.com