Marc Keller et le chemin parcouru avec Strasbourg

Après tant d’années, de galères et de combats. C’est une qualification historique qu’ont décroché les joueurs de Strasbourg ce jeudi soir. Une Meinau aux anges, tout comme le président du RCSA, Marc Keller, qui n’a pas caché son bonheu r au micro de RMC après la rencontre : « C’est une saison magnifique pour le club », a-t-il reconnu.

Dans une ambiance des grands soirs en Alsace, le président ne sous-estime pas l’importance du public strasbourgeois dans cette qualification : « J’y croyais. Je sais qu’à la Meinau, il peut se passer parfois des choses. C’est un soir d’avril, il fait bon, les gens sont heureux et tous derrière l’équipe. Je crois qu’on a mérité cette victoire. » …

TC pour SOFOOT.com