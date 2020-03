Marc Fesneau : « J'invite les donneurs de leçons à aider les Français »

Rue de Grenelle, c'est le vide qui résonne dans les couloirs du ministère des Relations avec le Parlement. Il y a bien ces quelques poules qui gloussent bruyamment dans le jardin, mais les bureaux ont été désertés, confinement oblige. Ne reste plus qu'une secrétaire, deux membres du cabinet et, bien sûr, le ministre Marc Fesneau pour faire tourner la machine parlementaire. Face à l'épidémie de Covid-19, Assemblée nationale et Sénat continuent de fonctionner. Ou plutôt, comme le dit le centriste du MoDem, l'Assemblée « e-fonctionne » avec ses commissions en visioconférence et toutes ces boucles de conversations sur Telegram qui regroupent députés de la majorité et de l'opposition. Mais ce système peut-il encore tenir dans une France quasi à l'arrêt ? Entretien avec un ministre confiné.

Le Point : L'Assemblée nationale travaille en service réduit. Cela peut-il durer encore longtemps ?

Marc Fesneau : S'appliquent à l'Assemblée nationale et au Sénat les règles qui s'appliquent à tous les Français : distanciation physique et normes sanitaires. On fait fonctionner ce qu'il est nécessaire de faire fonctionner dans le moment que nous vivons. On s'assure de la continuité de la vie démocratique, et c'est important. Il y a des commissions et réunions qui se tiennent en visioconférence ou en audio. Les députés, les sénateurs et les fonctionnaires du Parlement travaillent sur les textes

