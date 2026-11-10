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Marc Cucurella parle de la meilleure équipe d'Europe
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 09:07

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Marc Cucurella parle de la meilleure équipe d'Europe

Marc Cucurella parle de la meilleure équipe d'Europe

Presque plus audacieux que Teddy Riner. Marc Cucurella semble avoir définitivement tourné la page avec le Barça : pour lui, le Real Madrid est bien la meilleure équipe d’Europe . Dans un entretien pour « El Partizo de COPE », le bonhomme à la belle tignasse affirme : « À l’heure actuelle, je pense que nous sommes la meilleure équipe d’Europe. Nous sommes sur une très bonne lancée, avec beaucoup de bons matchs derrière nous. L’équipe est très sérieuse. »

Le PSG, une « très bonne équipe »

Lorsque le sujet du PSG revient sur la table, le latéral gauche sort la plus belle excuse : « Le PSG a une très bonne équipe… mais à vrai dire, je ne regarde pas leurs matchs, je ne vais pas vous mentir. Je ne l’ai pas vu non plus contre le Barça. Je regarde peu le football. Ce n’est pas que je n’en regarde pas parce que je n’aime pas ça, mais j’ai des choses à faire, je dois passer du temps avec mes enfants. […] Le PSG compte d’excellents joueurs et s’inscrit dans un projet qui dure depuis de nombreuses années. Mais pour l’instant, je trouve que le Real Madrid est meilleur. »

SW pour SOFOOT.com

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