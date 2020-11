Maradona hospitalisé : l'Argentine s'inquiète

Diego Armando Maradona a été hospitalisé la nuit dernière dans une clinique de la Plata où il devrait rester au moins trois jours. " Il va bien mais ça pourrait aller beaucoup mieux ", assure son médecin personnel. L'état de santé du Pibe de Oro, apparu très affaibli vendredi dernier pour ses 60 ans, inquiète les Argentins.

"Ils vont l'hydrater, analyser son sang, contrôler son taux d'hématocrite parce qu'on le trouve un peu jaune. Ça va lui faire du bien."Leopoldo Luque

Ce devait être un lundi soir tranquille. La plupart des émissions sportives avaient prévu de revenir sur la première journée de la Coupe de la Ligue Professionnelle, enfin le retour du football en Argentine après plus de sept mois d'absence. Et puis le visage grave de Sebastián Vignolo est apparu à l'écran à 18h57. En deux phrases, le présentateur star du programme Fútbol 90 sur ESPN a pourri le début de soirée de millions d'Argentins : "", titre sobrement en rouge écarlate, clignotant, police 350, la chaîne d'information Crónica TV passée en Breaking news comme l'ensemble des canaux. Alors que les caméras s'installent à peine devant la clinique Ipensa de la Plata, les informations les plus farfelues circulent déjà. "", balance un journaliste en direct après avoir discuté avec "". D'autres annoncent un transfert imminent du Pibe de Oro vers un hôpital de Buenos Aires corroborant l'hypothèse d'un état de santé préoccupant. "", précise un journal local. A 20h30, Leopoldo Luque, médecin personnel du Diez, finit par sortir de la clinique pour freiner la folie médiatique : "". Pas de coronavirus, ni d'accident vasculaire cérébrale. Aucune raison de s'alarmer assure le doc. Juste un check-up complet, décidé avec Maradona, pour trois jours au moins, afin d'être certain que tout va bien : "