Maracineanu chahutée au stade Bauer : Noël Le Graët condamne et présente ses excuses

La venue agitée et écourtée au stade Bauer de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) de Roxana Maracineanu, prise à partie vendredi soir par des supporters à l'occasion du match de National Red Star-Quevilly-Rouen, n'a pas laissé insensible Noël Le Graët.Ce samedi, à l'occasion de l'assemblée de la Fédération française de football (FFF) au Marriott Rive Gauche Hôtel à Paris, le président de l'instance a évoqué les incidents de la veille. Il a conclu son intervention en présentant ses excuses à la ministre des Sports.« Grâce au foot, je suis certain que vous apportez beaucoup plus que certaines décisions politiques, a-t-il déclaré à l'assistance. Même si pour eux, c'est aussi extrêmement difficile aujourd'hui. D'ailleurs, je n'accepte pas la conduite envers la ministre des Sports hier soir (NDLR : vendredi) après un match. On ne peut pas ne pas accueillir un ministre de la République, quel qu'il soit. Lorsqu'un ministre vient sur un stade, il doit être reçu avec égard et être accepté. On peut très bien ne pas partager ses opinions, mais qu'une ministre des Sports ne puisse pas rester à un match, je crois qu'il y a une dérive. J'aimerais lui adresser mes excuses et lui souhaiter de pouvoir passer quelques soirées confortables dans tous les stades, quels qu'ils soient. »«Le respect ministériel doit être total, surtout sur un terrain de foot»Interrogé ensuite en conférence de presse, Noël Le Graët a précisé sa pensée. Pour lui, les débordements au stade Bauer de Saint-Ouen ne doivent pas être mis en corrélation avec les prises de position de Roxana Maracineanu sur les chants homophobes dans les stades. En septembre, la ministre des Sports et le président de la FFF s'étaient opposés par médias interposés sur les mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène avant de s'entretenir sur le sujet.« Quels que soient les propos qui ont été tenus avant, une ministre doit pouvoir ...