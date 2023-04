information fournie par So Foot • 17/04/2023 à 13:08

Marabout et match truqué au Burkina Faso

Sur recommandation des Pogba.

Pour la 26 e journée de la Fasofoot (D1 burkinabaise), entre l’AS Sonabel et ASECK Koudougou (2-0), un marabout s’est emparé du sort de la rencontre. Comme le narre Sport News Africa, l’homme aurait en effet indiqué aux deux équipes qu’en alignant onze joueurs, l’une d’elles perdra. Peu après le coup d’envoi, un joueur de l’AS Sonabel et un autre de l’ASECK ont ainsi quitté la pelouse pour filer sur le banc et laisser leurs coéquipiers à dix. Par peur des représailles – physiques ou irrationnelles, allez savoir -, les coachs ont également refusé de faire des changements.…

TJ pour SOFOOT.com