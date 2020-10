MaPrimeRénov' : le gouvernement dévoile les niveaux de revenus déterminant le montant de l'aide

Il sera également possible d'avoir un bonus pour les travaux réalisés dans les passoires thermiques ainsi que de cumuler plusieurs aides, a indiqué le gouvernement.

Travaux de rénovation dans une maison près de Nantes (illustration). ( AFP / LOIC VENANCE )

Le gouvernement a détaillé lundi les niveaux de revenus déterminant le montant de l'aide à la rénovation thermique des logements MaPrimeRénov' , dont la portée a été élargie à tous les ménages dans le cadre du plan de relance. L'aide s'adresse également désormais aux bailleurs et aux copropriétés, pour des travaux de rénovation globale. Au total, une trentaine de travaux sont éligibles au dispositif : changement du système de chauffage, installation d'une ventilation, isolation d'une maison, réalisation d'un audit énergétique...

Quatre catégories ont ainsi été mises en place (bleu, jaune, violet et rose). Selon le revenu fiscal de référence, la composition de votre foyer et le lieu d'habitation, le gouvernement attribue une catégorie et un montant d'aides. Le bleu correspond aux foyers les plus modestes et à des aides généreuses, le rose s'applique aux foyers aisés qui bénéficient d'aides plus sélectives. Un simulateur est en ligne sur wwww.faire.gouv.fr pour déterminer sa catégorie.

Ainsi, pour les ménages les plus modestes, MaPrimeRénov' permet à elle seule de recevoir une aide de 10.000 euros pour l'installation d'une chaudière à granulés, selon le ministère de la Transition écologique. Au global, cette aide pourra aller jusqu'à 90% du montant des travaux pour les foyers les plus modestes.

En outre, il sera également possible d'avoir un bonus pour les travaux réalisés dans les passoires thermiques ainsi que de cumuler plusieurs aides . "Tous les travaux pouvant bénéficier de la PrimeRénov' sont également éligibles au dispositif des Certificats d'économie d'énergie (CEE) ", précise notamment le gouvernement. Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à financer des actions d'économies d'énergie sous peine de pénalités.

Au total, deux milliards d'euros supplémentaires sont prévus sur deux ans, afin d'accélérer la rénovation des 4,8 millions de "passoires thermiques" qui existent encore en France.