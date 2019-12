Manuscrit de Breton, bandana pour épagneul, mélange krump-butô... Les 7 idées de la semaine

Des expositions, des vins ou des lectures ? Suivez les recommandations de « M Le magazine du Monde », qui goûte à tous les domaines afin de vous proposer une activité par jour.

Sans sucre ajouté

Que choisir avec le dessert quand on n'aime pas les vins sucrés ? Si le dessert est à base de fruits, la parade est facile : des bulles franches s'imposent. Le brut rosé provençal de Marrenon est surprenant de fraîcheur. Cent pour cent grenache, il emportera une salade de fruits vers une autre dimension, soyeuse et complexe, surtout si l'on retrouve, dans la salade, les notes de pêche et d'agrumes du vin. En revanche, si le dessert est plutôt chocolaté, on choisira un vin rouge généreux, comme la cuvée La Généreuse de L'Odylée. Issu de carignan, grenache et syrah, ce rouge du Rhône est d'une telle gourmandise qu'il s'allie à l'intensité du chocolat, tout en la prolongeant.

Marrenon, M, Méditerranée, Brut Rosé, 9,20 €. Tél. : 04-90-07-51-65. L'Odylée, La Généreuse, côtes-du-Rhône, rouge 2017, 13 €. Tél. : 04-90-30-01-03.

Amour original

Question intensité, certains mots valent tous les cacaos... Les admirateurs d'André Breton vont pouvoir se régaler : le manuscrit original de Nadja, conservé à la Bibliothèque nationale de France, vient de paraître en fac-similé dans un beau livre rare, commercialisé à 1 200 exemplaires. Il faut certes savoir décoder la fine écriture sinueuse du surréaliste pour relire ce texte rédigé en août 1927, récit de sa rencontre foudroyante avec Léona Delcourt. Mais les brouillons en disent souvent beaucoup sur leurs auteurs, à travers un mot remplacé par un autre, une rature brutale, une graphie maladroite. Les paperolles ajoutées, les termes barrés pour leur préférer un synonyme plus aiguisé, les taches d'encre échouées sur le papier, témoignent de la fièvre et du soin qu'il apporta pour retranscrire sa fascination pour son héroïne. En bonus : lettres, photos et autographes de Nadja, qui signe à Breton, au dos d'un dessin de chat, « Votre petite malheureuse ».

