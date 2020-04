Manuel Valls : « Je donne mon avis avec l'humilité de celui qui a gouverné »

Manuel Valls est désormais conseiller municipal de Barcelone. © LLUIS GENE / AFP

Confiné sur l'île de Minorque aux Baléares, en Espagne, Manuel Valls suit « la politique française de près ». Évidemment, l'ambition d'Emmanuel Macron de bâtir un « projet, dans la concorde », pour l'après-crise sanitaire n'a pas échappé à l'actuel conseiller municipal de Barcelone. S'il a fait part à de nombreuses reprises, notamment dans Le Point, de sa disponibilité pour servir la France, l'ancien Premier ministre trouve la question de sa participation « hors de propos. » « Je connais trop bien toutes les listes dressées avec les vieux chevaux de retour. Tout ça est vieux comme le monde. Tout ce qui relève de la conjoncture politique détournerait l'attention vers les responsables politiques. Ce n'est pas le moment », balaye-t-il.

Reste que le moment viendra où la question de la stratégie politique pour reconstruire la société et l'économie se posera pour tous les gouvernements. Il faudra alors sans doute recourir à de nouvelles personnes, afin de donner un nouveau souffle au projet présidentiel et rassurer les Français ébranlés par une crise sanitaire et économique de grande ampleur. Manuel Valls, qui échange régulièrement avec certains piliers de la majorité comme Richard Ferrand, sait que toute la macronie bruisse d'un possible remaniement après le confinement. Alors, il ne se prive pas de mettre en avant son expérience politique : « Je donne mon avis avec l'humilité de celui qui a gouverné et

... Lire la suite sur LePoint.fr