Manuel Neuer pourrait prendre sa retraite

Même les derniers remparts finissent par tomber. À 40 ans, Manuel Neuer a reconnu que la saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de sa carrière. « Il est très probable que j’arrête », a confié le gardien et capitaine du Bayern Munich depuis le stage de préparation de son équipe à Rottach-Egern.

Une dernière danse à 40 ans

L’Allemand assure qu’il ne disputera pas chaque rencontre en se demandant s’il découvre un stade pour la dernière fois. Neuer avait même envisagé de raccrocher dès cet été : « Dans 85 % des cas, j’aurais certainement arrêté. » Les 15 % restants ? Le plaisir de jouer avec cette équipe et la possibilité de continuer à se battre pour tous les titres.…

MJ pour SOFOOT.com