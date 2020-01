So Foot • 25/01/2020 à 06:00

Manuel Neuer : pas de Nübel, bonne nouvelle ?

Troisième, le Bayern reçoit un Schalke 04 en plein renouveau (cinquième) à l'occasion de la dix-neuvième journée de Bundesliga ce samedi. Un match à la saveur particulière pour Alexander Nübel, le gardien suspendu des Königsblauen, qui verra s'écharper depuis les tribunes ou son canapé ses actuels et ses futurs coéquipiers, puisqu'il rejoindra le Bayern cet été. Un match tout aussi décisif, donc, pour son futur concurrent Manuel Neuer, qui ne semble plus faire l'unanimité dans les cages des Roten. Le champion du monde 2014 le sait : c'est maintenant qu'il lui faut envoyer un message à son jeune rival.

Bayern MunichSchalke 04 le 25/01/2020 à 00:00 Bundesliga Diffusion sur

S'il y a bien un sujet qui pullule dans les débats footballistiques en Allemagne, c'est cette bonne vieille T-Frage. La T-Frage, littéralement "", voit s'écharper fans et experts depuis 1962 sur le choix du gardien n°1 de la. Un choix souvent cornélien qui doit dégager une hiérarchie entre deux monstres de niveau souvent similaire : Tilkowski/Fahrian, Schumacher/Stein, Kahn/Lehmann et le dernier en date Ter Stegen/Neuer, avant la Coupe du monde 2018. Dans tous les cas, le n°1 en est évidemment sorti renforcé, prêt à attaquer de nouvelles années fructueuses et avec un statut quasiment incontesté jusqu'à la fin de sa carrière. Mais si l'Allemagne a toujours su comment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com