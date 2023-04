Manuel Estiarte, du water-polo à Guardiola

Bras droit de Guardiola, Manuel Estiarte se charge de la préparation mentale des ouailles de Pep. Mais que vient faire une légende de water-polo sur le banc de Manchester City ?

Tous les quatre étés, les Jeux olympiques offrent un spectacle saisissant. Celui de captiver le spectateur un mois durant, devant des sports à la popularité relative. Parmi eux, le water-polo. Du « handball-boxe aquatique », pratiqué à la perfection par Manuel Estiarte. C’est bien simple, entre 1980 et 2000, El delfín goleador (« Le dauphin buteur », en VF) est élu sept fois meilleur joueur du monde (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992). Un monstre du sport espagnol, qui aura pris part à six JO, en glanant l’or à Atlanta 96 et en devenant porte-drapeau national à Sydney en 2000. Mais que vient faire cette légende dans le football ? La réponse est simple : Pep Guardiola. À 61 ans, l’ancien poloïste est en effet l’un des bras droits du Josep, son plus fidèle aussi, qu’il suit sur chacun de ses bancs de touche depuis 2008 et son entame de carrière derrière la ligne blanche.

Since 1991

Malgré les apparences, la nouvelle vie de Manuel Estiarte n’a rien d’un emploi fictif. Si en français sa fonction semble floue, de l’autre côté de la Manche elle est limpide : personal decision-making assistant . Soit un « conseiller aux décisions à prendre », soit un garde-fou, permettant à Pep d’être conforté dans ses idées ou d’en être dissuadé. En déclinaison, le champion de water-polo s’occupe également des joueurs, par divers échanges et discussions, visant à les dégager de toute pression inutile. Il faut dire que le sexagénaire en a vu de belles, mais aussi des tragiques. Afin de trouver l’origine de cette curieuse relation, il faut remonter à l’aube des années 1990.…

