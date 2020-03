Manuel de survie pour nouvel aventurier de la tribu Football Manager

Passer vos journées avec les doigts sur des joysticks a fini par vous gonfler, amen à vous. Pourtant, vous ne voulez pas totalement décrocher du foot, cette saleté de drogue qui vous a donc poussé à franchir le pas ultime : acheter Football Manager et donc accepter, de fait, de transformer votre clavier en défouloir. Petit manuel de survie pour ne pas trop vite briser vos rêves en période de confinement.

Bien choisir son projet

Clubs conseillés : Bolton, l'Union Berlin, Brentford, un club de National ou de Ligue 2, Motherwell, Deportivo La Corogne, Salford City ou Venezia.

" Je ne

Évidemment, c'est la base de tout. Premier avertissement : si vous avez envie de vous ennuyer et de jouer avec un cure-dents calé entre l'incisive latérale droite supérieure et sa voisine canine, pas de problème, mais ce n'est en aucun cas l'essence de. Ainsi, commencer une partie avec Manchester United, le Barça, le Bayern ou le PSG n'a absolument aucun intérêt, sauf si vous êtes du genre à détester les défis et à tuer le temps en lisant T'choupi pour votre propre épanouissement intellectuel durant votre période de confinement.est une bagarre, et comme toute bagarre, cela nécessite un short bien attaché, un sweat à capuche réconfortant et un mental. Alors, petit conseil : rêvez, ne vous interdisez rien et commencez votre partie avec un challenge, un vrai. En octobre 2019, sur son site officiel, FM proposait alors une dizaine de clubs, dont Bolton : ça, c'est pas un truc pour petites cuisses, puisque les, bouffés par d'énormes problèmes financiers, débutent avec douze points de retard en League One et un effectif de gamins. Dans cette situation, la donne est simple. Il vous faut utiliser toutes les ressources de votre club et savoir parfaitement dompter l'ennemi intime du joueur de: l'impatience. Surtout, pas de hâte, cela pourrait conduire à votre perte et tout le monde sait que l'important dans une partie de FM comme en amour, c'est les préliminaires. Au risque de partir trop vite et donc de finir trop tôt. Ah, dernière chose : oubliez votre club de cœur, la charge émotionnelle est trop lourde.