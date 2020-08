Manuel de survie d'un supporter marseillais en cas de victoire du PSG

Dimanche soir sur les coups de 23h00, il y a un risque pour que l'Olympique de Marseille ne soit plus le seul club français vainqueur de la Ligue des Champions. Et en plus, c'est le rival parisien qui a la possibilité de mettre fin à cette situation de monopole. Voici un manuel de survie pour les supporters marseillais dans un monde où leur étoile ne serait plus unique.

Non, ce n'est pas une Ligue des champions au rabais !

Argument n°1 : International Champions Cup

" Pendant quelques jours, nombre de supporters marseillais ont dû affronter cette horrible question. Vivre dans un monde où les insupportables Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia sont champions d'Europe ou lâcher son dernier bastion de supériorité sportive au rival parisien ? Aucun marseillais ne devrait avoir à choisir entre la peste et le choléra. Fort heureusement, l'OL a fini par rentrer dans le rang et l'ennemi est désormais bien défini. Ça a toujours été lui finalement : le Paris Saint-Germain.D'abord, il est très important d'être dans le déni jusqu'à dimanche et de ne jamais laisser transparaître la moindre crainte. Quoi qu'il arrive, le discours de façade doit être clair : "". Il faut rester au chaud dans cette carapace, qui prendra la forme d'un beau survêtement complet du Bayern. Peu importe les moqueries qui décrivent les Marseillais comme des supporters qui vivent par procuration depuis quelques saisons, il faut l'assumer. Vous supportez toujours l'OM, mais pendant quelques jours dans votre vie, cet OM sera l'Olympique de Munich. Point barre. Normalement, ça devrait passer. Mais si le monde s'écroule avec une très peu probable victoire du PSG sur un énorme coup de cul, voilà comment réagir en bloc :Le but premier en cas de victoire finale du PSG, c'est de dénigrer du mieux possible ce titre en carton pâte. Cette Ligue des champions ne compte même pas. Changement de format en plein milieu de la compétition, stades vides, mois d'août, suppression des matchs retours propices aux remontadas si jouissives, calendriers et niveau physique disparates Lire la suite de l'article sur SoFoot.com