Manuel Chiche : "Le Parasite de l'OM ? Grégory Sertic"

Manuel Chiche est un homme heureux. Ami de longue date de Bong Joon-Ho et patron de la société de distribution The Jokers chargée de la diffusion de Parasite en France, il était hier soir sur la scène des Césars pour recevoir au nom du réalisateur sud-coréen la statuette dorée du Meilleur film étranger. Et placer sa meilleure dédicace à l'OM, devant un parterre Pleyel qui ne s'y attendait pas.

"Si on gagnait, il fallait que j'en place une sur Marseille. Je trouvais ça fun, de donner un petit peu de mon moment de gloire personnel et très éphémère à ma ville."

Manuel Chiche, producteur français pour #Parasite qui dédicace le #Cesar2020 du meilleur film étranger à la #TeamOM

Je suis un mec né à Marseille, le 26 décembre 1964 dans le quartier de La Pauline derrière le stade Vélodrome. J'y ai grandi jusqu'à mes 21 ans, et je suis venu finir mes études de cinéma à Paris. Je suis distributeur de films, et Bong Joon-Oh est quelqu'un qu'on connait et qu'on aime profondément depuis très longtemps. On avait eu beaucoup de rendez-vous manqués avec lui, notamment sur. On s'est vraiment découvert autour de la promotion de, et apprécié je crois humainement.On l'a accompagné surau festival de Cannes, pour affronter un peu toute cette tempête de merde autour du fait que c'était un film Netflix. Il m'avait dit : "" Il a tenu parole,n'a été présenté à personne d'autre. On l'a fait, et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Pour une petite boîte de quatre salariés comme nous, c'était super cool de se retrouver avec la Palme d'Or puis l'Oscar avec un réalisateur qui est quand même le mec le plus cool de la Terre, quoi. Mais là, Bong était juste cramé physiquement. Il m'a dit : "", et fait ce petit message filmé par un pote qui était à Séoul à ce moment-là. Et puis, j'ai dû m'y coller.