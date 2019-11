Manuel Cabit, K.-O. debout

Gravement blessé dans un accident de voiture dimanche, l'arrière gauche du FC Metz Manuel Cabit a peut-être disputé dimanche face à Montpellier son dernier match de football. Opéré de la colonne vertébrale et toujours hospitalisé, le joueur de 26 ans, qui découvre la Ligue 1 cette saison, souffre d'une "insensibilité des membres inférieurs" qui ne laisse rien présager de bon. Un tournant tragique qui rappelle tristement l'accident dont avait été victime Kévin Anin en 2013. La semaine dernière, Manuel Cabit confiait d'ailleurs qu'il considérait Anin comme son "grand frère". Appelez ça de le destin si vous voulez.

Anin, tragédie d'une trajectoire

Le sort a parfois des façons bien cruelles de nous rappeler sa qualité première : l'ironie. Samedi 2 novembre 2019, alors que le FC Metz accueille Montpellier à Saint-Symphorien, l'arrière gauche martiniquais Manuel Cabit est mis à l'honneur par son club, qui lui consacre la Une de son programme d'avant-match "". À l'intérieur, une interview dans laquelle la recrue estivale retrace son parcours, et évoque notamment ses années sochaliennes et une amitié fraternelle tissée avec un certain Kévin Anin, ancien footballeur devenu paraplégique à la suite d'un accident de voiture : "Lundi après-midi, moins de deux jours après la publication de cette interview, le FC Metz annonce dans un communiqué que deux de ses joueurs ont été impliqués dans un accident de voiture intervenu dimanche. Il s'agit de Kévin N'Doram et de Manuel Cabit. Les premiers échos sur les circonstances de l'accident évoquent un véhicule lancé à plus de 180 km/h, avec quatre passagers à son bord, et une sortie de route sur l'A4 entre Reims et Paris. Au volant, le fils de la légende du FC Nantes, "" selon le procureur de Reims, est sorti indemne du choc. Pas Cabit. Opéré lundi du rachis lombaire selon, il souffre d'après l'AFP d'une "