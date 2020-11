Manuel Abreu : "Le foot que j'aimais a été tué par la Covid"

Ancien joueur du Stade de Reims et du PSG, et passé par plus d'une dizaine de clubs de N2 & N3 en tant qu'entraîneur, Manuel Abreu a claqué la porte du Cormontreuil FC (R1) la semaine dernière et décidé d'arrêter le foot, après 40 ans de service. Rien à voir avec ses dirigeants ou ses joueurs : si l'entraîneur de 61 ans a décidé de " stop au foot ", c'est à cause des conséquences de la Covid-19 sur le monde amateur et du manque de soutien de la FFF. Il s'explique.

"Les gens de la fédération me font penser à ces hommes politiques qui découvrent le prix d'un pain au chocolat au détour d'une interview."

Je vais bien, ma famille va bien : égoïstement, c'est l'essentiel par les temps qui courent. Après pour être complètement transparent et honnête, je suis presque soulagé d'avoir quitté mes fonctions d'entraîneur. En pleine saison, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais le foot amateur tel qu'on le vit actuellement, ce n'est pas mon foot. Ce n'est pas comme ça que je le conçois. Le foot que j'aimais a été tué par la Covid.Cette lassitude vient de la crise sanitaire. Et malheureusement, cet environnement actuel, je pense qu'il va durer pendant encore de longs mois. J'espère me tromper pour tous les amoureux du foot, mais je suis pessimiste. Les clubs amateurs et leurs joueurs ont beaucoup de mérite depuis le début de la crise. Tous ont fait énormément d'efforts pour s'adapter, pour respecter les mesures barrière, personne ne peut les blâmer. En revanche, les instances, la FFF surtout, puisque les Ligues n'en sont que les porte-paroles, font peu de cas du monde amateur.Aux yeux de la fédération, le foot amateur est la dernière roue du carrosse. Les clubs amateurs sont très peu considérés. La FFF nous a beaucoup demandé, on a fait. En retour, le foot amateur n'a rien eu ou presque. Les gens de la fédération sont très loin de la réalité de terrain. Ils me font penser à ces hommes politiques qui découvrent le prix d'un pain au chocolat au détour d'une interview. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com