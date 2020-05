Manu Vasseur, héros gâché de Calais 2000

Meneur de jeu génial du grand Calais, Emmanuel Vasseur planait au printemps 2000, sa vista et sa patte gauche flanquant notamment des maux de crâne à Christophe Dugarry et Bordeaux en demi-finale de Coupe de France. Issu d'un milieu populaire, ce pur n°10 était destiné à rejoindre le monde professionnel après l'épopée du CRUFC. Les agents ont débarqué, les propositions farfelues et les choix foireux aussi. Vingt ans plus tard, Manu gère un PMU dans sa ville de toujours mais fait encore des misères sur le terrain, à presque 44 balais. Entre deux clopes et une cuisse de canard, Emmanuel Vasseur revient sur ce qu'il aurait pu être. Ce qu'il aurait dû être.

Clope au bec, veste de Liverpool sur les épaules, main dans la poche, Manu Vasseur est tranquille quand il ouvre la porte de son repaire, son PMU. Rue Duguay-Trouin, à Calais, encastré entre un cash and carry et le géant des câbles numériques sous-marin, Alcatel Submarine Networks (440 emplois), le quadra nordiste est à la tête du bistro depuis 5 ans avec sa femme Betty, jamais la dernière pour charrier. "Je suis bien ici, le contact avec les gens, j'adore ça. On discute pas mal de foot (suffit de regarder derrière le comptoir les photos d'archives). Des anciens du Crufc (le Calais Racing Union Football Club, ndlr) passent souvent. Et puis au moins je ne suis pas dehors dans le froid." Confinement oblige, les interactions sont limitées, un film plastique a été dressé, mais le Calaisien gère en bon père de famille. Exit les nuits à se les geler au Tunnel sous la Manche, exit aussi la peinture dans le bâtiment où il cravachait à l'aube de l'an 2000. Le jour à retaper un mur, le soir à enchaîner les crochets du gauche et la distrib' de caviars sur le terrain annexe du stade Julien-Denis. "C'était la grande époque", lâche-t-il après une commande de cuisses de canard et de vol-au-vent pour le lendemain, la débrouille du confinement. L'époque où, l'espace de quelques mois, Calais chassait tour à tour Lille (D2), Cannes (D2), Strasbourg (D1) et Bordeaux (D1) de la coupe. L'époque où Manu Vasseur excellait en retrait de l'attaquant de pointe Mickaël Gérard. Celle où Ladislas Lozano, l'entraîneur maritime, en avait fait son électron libre par excellence. "J'étais très exigeant sur le repli défensif de chacun, décrypte le technicien. Mais j'ai presque accepté que Manu n'ait pas à faire ça. C'était rarement lui qui faisait la passe décisive. Il pouvait se dégager de deux trois joueurs puis servir parfaitement un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com