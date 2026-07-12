Manu Koné, dans le bon wagon

Solide sans être excellent, rassurant sans être étincelant : la Coupe du monde de Manu Koné est efficace. Au point qu’il conserve sa place de titulaire en cas de retour d’Aurélien Tchouaméni ? À voir.

Sise à l’ouest du XVI e arrondissement, Boulogne-Billancourt est la première ville de banlieue parisienne à avoir accueilli le métro. Depuis 1934, la ligne 9 permet aux usagers d’aller travailler, à d’autres d’aller s’entraîner sur les terrains synthétiques boulonnais. Avant de se retrouver au Mondial cet été, Manu Koné, Marcus Thuram, Willy Semedo, Samuel Moutoussamy et Hannibal Mejbri ont tous les cinq porté le maillot de l’AC Boulogne-Billancourt en jeunes. Ce club a permis au premier de se débrouiller balle au pied, mais aussi à l’enfant de Villeneuve-la-Garenne de connaître « toutes les lignes de RER par cœur ». Et cet été, il en fait, des kilomètres.

Manu déconne pas

Dans l’histoire récente des Bleus, Manu Koné fait partie de ces jeunes joueurs vite installés en équipe de France. Le milieu de 25 ans y a débarqué en même temps que Michael Olise, juste après des JO 2024 où il avait lui aussi brillé. Une semaine après avoir signé à la Roma, il rayonnait déjà contre la Belgique, pour sa première titularisation avec les Bleus.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com