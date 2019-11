Manu, Gilet jaune qui a perdu son œil : «Ça fait du bien de voir qu'on est tous unis»

Un énorme pansement recouvert d'une coque jaune sur l'œil gauche, « Manu » est venu au rassemblement de soutien organisé pour lui ce samedi après-midi à Valenciennes (Nord).Tout juste sorti de l'hôpital, ce quadragénaire a perdu la vue après avoir reçu un tir de projectile en plein dans l'œil pendant la manifestation du premier anniversaire des Gilets jaunes à Paris, il y a une semaine.A son arrivée, sur le parking d'une zone industrielle d'où est parti le cortège, il a été salué par des applaudissements et des chants : « On est là... on est là... ». « Ça fait du bien... Parce qu'on voit que la famille, elle est là. Et on est tous unis », a-t-il réagi, entre deux embrassades.Aujourd'hui, il attend que « réparation soit faite », et « qu'on arrête de nous charger comme ça tous les week-ends ». « On a le droit de manifester, c'est un droit français ! », martèle Manuel. null GRANDIOSE #Valenciennes : #Manu reçu avec des applaudissements comme un HEROS il parle des #giletsjaunes comme sa famille "Ma famille est là on est tous unis" Soutien à toi et courage Manunull#Acte54 #france #Paris #Macron pic.twitter.com/dIf0rpq8MJ— Le Général null (@leGneral2) November 23, 2019 Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans le calme, derrière une banderole où sont dessinés les visages blessés ou éborgnés de plusieurs Gilets jaunes, chantant la Marseillaise ou scandant « Justice, justice ».Jérôme Rodrigues, blessé gravement à l'œil le 26 janvier, dont la plainte a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire pour « violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme », participe aussi au rassemblement.Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on voit Manuel place d'Italie à Paris pendant la manifestation des Gilets jaunes du 16 novembre. Un projectile vient se ficher dans son œil gauche alors ...