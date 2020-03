Manu Dibango, Saxo indomptable...

L'immense musicien camerounais Manu Dibango nous a quittés ce matin à 86 ans. Victime du Covid-19, "Papa Manu" nous laisse une œuvre afro-beat considérable, le souvenir des concerts torrides mémorables et des incursions foot devenues légendaires...

Foot, musique, Unité africaine...

Producteur et ami de longue date de Manu, Yves Bigot retrace son arrivée en France : "" Deux compatriotes camerounais, venus eux aussi étudier en France, deviendront en effet de fameux footballeurs : Eugène N'Jo Léa (Saint-Etienne) et Zacharie Noah (Sedan), père de Yannick et tous deux devenus amis du grand Dibango... "", poursuit Yves Bigot. En juillet 1964, il compose ainsi "", l'hymne de la Coupe des Tropiques, un grand tournoi de foot africain organisé et remporté par le Cameroun (2-1 face à la RDC). Dans l'exaltation des indépendances africaines, le "Négropolitain" Manu Dibango avait bien saisi le rôle fédérateur du football dans un Continent Noir engagé également dans sa quête de réappropriation culturelle : "Son second grand rendez-vous avec le football est le fruit d'une initiative personnelle ! A l'occasion de la CAN 1972 organisée par le Cameroun, Manu s'en va voir le ministre des Sports du pays pour lui proposer de composer l'hymne officiel de cette édition. Devenu grand artiste africain reconnu en France (il accompagne Nino Ferrer au piano et saxo), le ministre accepte. Il lui file un million de francs CFA pour un single qui sera distribué gratuitement aux supporters des Lions Indomptables. Manu compose fiévreusement l'hymne de la CAN 72, sorte de marche militaire enjouée mais pas géniale. Et voilà pour la face A ! Problème : que mettre en face B de ce 45 tours ? "