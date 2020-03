Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manu Dibango emporté par le coronavirus à 86 ans Reuters • 24/03/2020 à 09:30









MANU DIBANGO EMPORTÉ PAR LE CORONAVIRUS À 86 ANS PARIS (Reuters) - Le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango a succombé mardi à la maladie due au coronavirus à l'âge de 86 ans, annonce sa famille. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid 19", dit-elle sur Facebook. Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu dès que possible, ajoutent ses proches. Manu Dibango avait notamment connu un grand succès avec son morceau "Soul Makossa" en 1972. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

