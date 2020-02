Manque de neige : une station des Pyrénées momentanément fermée

Les "conditions d'enneigement ne permettent pas d'ouvrir le domaine skiable dans de bonnes conditions et en toute sécurité", a indiqué la station du Mourtis. Le domaine est fermé pour une durée "encore indéterminée".

Des canons à neige en fonctionnement à Font-Romeu dans dans les Pyrénées (illustration). ( AFP / RAYMOND ROIG )

Janvier 2020 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète et les stations de ski de moyenne altitude sont les premières à en ressentir les effets. " Il n'y a plus de neige au Mourtis ", a ainsi annoncé mardi 4 février cette station de ski des Pyrénées centrales. Sur sa page Facebook, la station indique que les "conditions d'enneigement ne permettent pas d'ouvrir le domaine skiable dans de bonnes conditions et en toute sécurité". La station a donc été contrainte de fermer son domaine aux visiteurs "pour une durée encore indéterminée ".

"Il n'y a plus de neige au Mourtis... Les dernières températures que nous avons eues ont fait fondre ce qu'il restait. Il n'y a plus de possibilité de descendre en ski", a commenté Hervé Pouneau, le directeur du syndicat mixte géré par le département de la Haute-Garonne et qui regroupe trois stations, Le Mourtis, Luchon Superbagnères et Bourg d'Oueil. "On a fermé un secteur, mais on a réussi à conserver toute la partie située en altitude. La conservation est plus facile sur cette partie-là du domaine. On espère pouvoir garder cet accès pour le début des vacances, en espérant que la neige arrive ensuite. Il suffirait de pas grand chose... 40 centimètres de neige et on repart ", selon M. Pouneau.

Situé entre 1.350 et 1.860 mètres d'altitude, le domaine skiable de cette petite station comprend 19 pistes, dont trois noires et 10 remontées mécaniques. Le 19 janvier dernier, deux jeunes femmes y ont été blessées dans un accident de luge, dû, semble-t-il, au manque de neige. Un accident similaire s'est produit quinze jours auparavant à Gavarnie (Hautes-Pyrénées), blessant deux enfants.

Des stations qui souffrent du réchauffement climatique

De fait, le Mourtis n'est pas la seule station touchée par les problèmes d'enneigement . À quelques vallées de là, la station de Luchon Superbagnères pâtit, elle aussi, de la douceur et du manque de précipitations . D'autres stations, telles que Guzet, Mijanes ou les Mont d'Olmes (Ariège) restent ouvertes, mais affichent des hauteurs de neige relativement bas. Dans l'Est de la France, la Transjurassienne, deuxième plus grande course de ski de fond au monde, dont la 42e édition devait se tenir le week-end prochain dans le Jura, a été annulée en raison du manque de neige. À l'inverse, les stations de plus haute altitude annoncent pour la plupart plus d'un mètre de neige en haut des pistes.

" On a un manteau neigeux assez maigre en-dessous de 2.000 mètres ", confirme Pierre Estecondo, prévisionniste chez Météo France à Tarbes et spécialiste de la nivologie. "Les stations de ski qui démarrent autour de 1.500 mètres ont des difficultés à tourner. Il manque de neige en bas des stations. Et on attend un temps doux et beau au moins jusqu'à samedi. Ca s'annonce compliqué pour le début des vacances de février. Il faudra attendre mardi pour avoir une perturbation qui touchera les Pyrénées et qui apportera peut-être un peu de neige", ajoute-t-il.

Le massif pyrénéen représente environ 10% du marché du ski français, l'un des plus importants au monde. L'épaisseur de neige pourrait y diminuer de moitié et les températures maximales moyennes augmenter de 1,4 à 3,3 degrés d'ici à 2050 , selon l'Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC).