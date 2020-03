Manque de masques : l'ex-ministre de la Santé Marisol Touraine se défend et dénonce une "polémique sans fondement"

Ministre de la Santé sous François Hollande, Marisol Touraine assure que les stocks de masques chirurgicaux "n'ont jamais été en dessous de 720 millions" entre 2012 et 2017.

L'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine, le 22 mars 2017 à l'Elysée. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Où sont passés les masques chirurgicaux ? Après la polémique générée en 2009 par la commande massive de doses de vaccin contre la grippe A et le milliard de masques chirurgicaux et plus de 700 millions de modèles FFP2, offrant une meilleure protection, la France a décidé de ne pas renouveler son stock, afin de rationaliser les coûts, misant sur les importations et sa propre capacité productive pour réagir efficacement en cas d'épidémie.

Résultat : début 2020, alors que l'épidémie de coronavirus commence à se propager à travers le monde, l'Etat ne disposait d'aucune réserve en masques FFP2, de 117 millions de masques chirurgicaux adultes et de 40 millions de masques pédiatriques enfants , a assuré samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. La faute selon lui à la doctrine de constitution des stocks qui a changé en 2013, sous le mandat de François Hollande.

"Polémique sans fondement"

Mise indirectement en cause, la ministre de la Santé du précédent quinquennat, Marisol Touraine répond lundi 23 mars dans les colonnes du Parisien et auprès de Franceinfo . Elle dénonce notamment une "polémique sans fondement", car selon elle, les stocks de masques chirurgicaux "n'ont jamais été en dessous de 720 millions" entre 2012 et 2017. "Les stocks de masques chirurgicaux, qui étaient de 730 millions environ lorsque je suis arrivée aux responsabilités en 2012, étaient de 754-755 millions lorsque je suis partie, notamment parce qu'au moment des attentats de 2015, nous avons eu à augmenter un peu les stocks qui n'ont jamais été en dessous de 720 millions tout au long de cette période", a détaillé l'ancienne ministre socialiste sur Franceinfo .

Dans les colonnes du Parisien , elle revient sur la décision en 2013 du Secrétariat général à la défense nationale (SGDN) de donner la responsabilités aux employeurs, privés et publics de constituer des stocks de masques. "Ce n'est pas un changement de doctrine, c'est une décentralisation", a-t-elle assuré, car l'Etat ne pouvait pas tout stocker. Il s'agissait selon elle non pas d'une mesure d'économie mais d'une "logique de proximité et de réactivité".

"Situation catastrophique"

Les déclarations de Mme Touraine sont cependant remises en cause par un rapport du sénateur Francis Delattre de juillet 2015 selon lequel les stocks sont "passés d'un maximum de 992 millions d'euros à la fin de l'année 2010 à (...) à 416 millions d'euros" en mars 2015.

Ce même texte mettait aussi en garde : "la réservation de capacités de production ne peut constituer une solution unique pour prévenir les situations sanitaires exceptionnelles". En clair, l'Etat doit conserver des stocks stratégiques suffisants en prévision d'une épidémie.

"J'ai clairement dit, à l'époque, que la situation était catastrophique" , a déclaré Francis Delattre à la cellule investigation de Radio France .