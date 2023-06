Manolo Portanova : l’Italie a un effroyable talent

Foto Tano Pecoraro/LaPresse 22 Gennaio 2022 - Genova, Italia Sport, CalcioGenoa vs Udinese - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2021/2022 - Stadio Luigi FerrarisNella foto: portanovaPhoto Tano Pecoraro/LaPresse January 22, 2022 - Genoa, Italy Sport, Soccer Genoa vs Udinese - Italian Serie A Football Championship 2021/2022 - Luigi Ferraris StadiumIn the photo: portanova - Photo by Icon sport

Condamné en décembre dernier à 6 ans de prison ferme par le tribunal de Sienne, Manolo Portanova est en attente d’une énième audience pour contester cette décision. Alors qu'il est toujours sous contrat avec le Genoa, son destin est désormais entre les mains de la justice. Sa carrière de footballeur continue pourtant de s'écrire en pointillé.

« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis innocent, c’est tout. » Le visage fatigué, le regard dans le flou, Manolo Portanova se présente devant une dizaine de journalistes à la sortie du tribunal de Sienne. Le milieu de 23 ans vient d’être condamné à six ans de prison ferme pour « viol en réunion et violence non légitime » dans une affaire qui remonte au printemps 2021. Rappel des faits : dans la nuit du 30 au 31 mai, Portanova se rend à une soirée dans un appartement du centre-ville de Sienne, en Toscane. Accompagné par son petit frère, un ami et son oncle, il(s) aurai(en)t emmené une jeune étudiante de 21 ans dans une chambre de ce logement et l’aurai(en)t forcé à se déshabiller pour avoir des rapports sexuels, en « utilisant de la violence pour parvenir à leur fin ».

Affaire non conclue

Pour cette deuxième audience au tribunal de Sienne en décembre dernier – soit près d’un an et demi après les faits -, Ilaria Cornetti, la magistrate en charge de l’affaire, revient sur cette sombre soirée printanière : « La jeune femme aurait été giflée à de nombreuses reprises, subissant plusieurs lésions physiques et psychiques. Celle-ci se serait plainte, suppliant ses présumés agresseurs d’arrêter, appelant sa copine présente à la soirée, demandant de l’eau, mais sans réponse. » Elle précise par ailleurs que la victime « a manifesté à plusieurs reprises son non-consentement » et « qu’elle aurait alors été frappée et forcée, se transformant en automate qui faisait ensuite ce qu’on lui demandait de faire ». Un viol en réunion qui aurait pris fin après que les cris de supplice de la jeune étudiante ont alerté plusieurs personnes à cette soirée, dont un homme qui serait rentré dans la chambre et aurait demandé à la bande de se stopper. Après de longues heures d’audience, le tribunal de Sienne condamnait donc Manolo Portanova (ainsi que son oncle Alessio Langella) à six ans de prison pour viol en réunion et blessures intentionnelles. Le cas de « l’ami » Alessandro Cappiello sera évalué dans les prochaines semaines, tandis que

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com