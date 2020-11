Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mannarino s'impose, Cilic surpris Reuters • 09/11/2020 à 22:26









Mannarino s'impose, Cilic surpris par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi débutait le tournoi ATP de Sofia en Bulgarie avec l'entrée en lice du Français Adrian Mannarino et le Croate Marin Cilic. Le Frenchie, 35ème mondiale et à la recherche d'une montée au classement de trois places afin d'être tête de série à l'Open d'Australie 2021, s'est imposé face au Slovaque Martin Klizan en trois manches 3-6/6-1/7-5. Il affrontera au deuxième tour le Biélorusse Gerasimov. A l'inverse, Marin Cilic s'est incliné durement contre le jeune Tchèque de 19 ans en deux manches 6-3/6-2. Dans les autres matchs on note la victoire de Pospisil en trois sets contre Marchenko pour affronter l'Allemand Struff au second tour.

