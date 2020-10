Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mannarino et Humbert s'imposent Reuters • 21/10/2020 à 21:07









Mannarino et Humbert s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Aujourd'hui avait lieu les huitièmes de finales des tournois de Cologne et de Anvers ou Mannarino et Humbert affrontaient respectivement Kecmanovic et Carreno Busta. Le premier s'est imposé sur le score de 6-3/6-3 face au Serbe et n'a jamais été inquiété par ce dernier. En quart il affrontera Alexander Zverev vainqueur de Millman en 3 sets. Ugo Humbert s'est lui défait de l'Espagnol et 15ème mondial Pablo Carreno Busta en trois manches 5-7/ 6-3/6-4 au terme d'un match très serré et très intense. Au prochain tour il affrontera le vainqueur du match entre Fritz qui a battu Opelka aujourd'hui et Harris tombeur de Corentin Moutet.

