Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mannarino et Garcia éliminés à Rome Reuters • 16/09/2020 à 00:32









Mannarino et Garcia éliminés à Rome par Adonis Vesin (iDalgo) Adrian Mannarino, dans une partie interrompue par la pluie, n'a pas fait le poids contre Milos Raonic (7-6(3), 6-2). Le cogneur canadien a expédié la rencontre en deux sets. Shapovalov, Nishioka, Rublev, Millman et Lajovic ont aussi confirmé leur statut. Il y a eu aussi de nombreuses surprises, comme la victoire du jeune Lorenzo Musetti (18 ans) contre Wawrinka dont un 6-0 au premier set. Coria, Cecchinato, Köpfer, Martinez et Caruso ont aussi défié les pronostics. Chez les filles, Caroline Garcia n'a jamais pu rivaliser avec Anett Kontaveit (6-3, 7-6(1)). Vondrousova, Begu, Rus, Hercog, Putintseva, Kuznetsova, Kasatkina et Muguruza ont passé le premier tour. Siniakova a surpris Kerber et Cori Gauff a sorti Ons Jabeur.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.