Mannarino éliminé, Dimitrov sort Shapovalov par Hugo Chalmin (iDalgo) Adrian Mannarino n'aura pas fait long feu au tournoi de Rotterdam. Comme à Doha, Auckland et à l'Open d'Australie, le Français, 44ème mondial, s'est incliné lors du premier tour de la compétition en trois sets (7-5, 6-7, 6-4) face à Pablo Carreno-Busta. Et le succès n'a pas été facile pour l'Espagnol. Après avoir remporté le premier set, il voit Mannarino s'accrocher pour remporter la deuxième manche au tie break. Ce dernier finit par céder lors du troisième set après avoir écarté quatre balles de match. Le 30ème mondial retrouvera un autre Espagnol au prochain tour puisqu'il affrontera Roberto Bautista-Agut. 11ème au classement ATP, il s'est défait de Marton Fucsovics en trois sets (4-6, 7-6, 6-1). Dans cette première journée du tournoi de Rotterdam, Grigor Dimitrov, 22ème mondial, s'est débarrassé de Denis Shapovalov, 16ème mondial, en deux sets (6-3, 7-6) après 1h30 de jeu.

