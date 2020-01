Manifestations : mal identifiés, les policiers rappelés à l'ordre

Depuis novembre 2018 et les premières manifestations de Gilets jaunes, plus de 200 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN pour violences policières. Pourtant, comme l'explique Le Parisien, qui mentionne le chiffre, les fonctionnaires mis en cause ne sont, dans la majorité des cas, jamais retrouvés. Depuis 2014 et une décision du ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls les fonctionnaires de police et les gendarmes sont bien obligés d'arborer un RIO, pour Référentiel des Identités et de l'Organisation, permettant l'identification évidente de chacun. Mais, en bientôt six ans de mise en place, la mesure est encore refusée par beaucoup.Lire aussi Qui est Éric Morvan, le nouveau patron de la police nationale ?Le RIO s'affiche, selon le quotidien, via un scratch attaché à l'uniforme des forces de l'ordre et figue également sur les cartes de police. Dans le cas des agents attachés au maintien de l'ordre, notamment, le RIO n'est souvent pas porté de manière visible. Ainsi, le 30 décembre dernier, le directeur général de la police a-t-il tenu à rappeler à l'ordre l'ensemble de ses troupes. « Il me semble important dans le contexte de fort engagement des forces de sécurité que les directeurs et chefs de service [?] puissent rappeler à l'ensemble de leurs personnels que le port du RIO est impératif, rappelle Eric Morvan. Cette instruction s'applique quelle que soit la tenue de travail, y compris la tenue de maintien de l'ordre. Je...