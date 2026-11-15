Manifestations de samedi: plus de 400 interpellations en France

Un homme est interpellé par des membres des forces de l'ordre lors d'une manifestation, le 14 novembre 2026 à Nantes ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Quatre cent quatre personnes, dont 126 à Paris, ont été interpellées en France samedi en marge des manifestations de l'acte V du mouvement social, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur à l'AFP.

A Paris, "le dispositif de sécurisation et de contrôles préventifs a permis 126 interpellations (dont 40 mineurs) dont 108 garde à vue (dont 38 mineurs)", a expliqué la préfecture de police un peu plus tôt.

Des interpellations confirmées par le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, qui évoque "principalement" des "groupements en vue de commettre des violences, des attroupements".

Quelque 24.000 personnes ont défilé entre la place de la République et la place de la Nation, samedi, contre la vie chère, selon le ministère de l'Intérieur. Vers 18H00, la majeure partie du cortège s'est dispersée "dans le calme" mais "en soirée", assure la PP, "deux cortèges sauvages ont été détectés".

Ils ont "rapidement été interceptés par les policiers, à l'issue de la dispersion, empêchant la commission d'exactions".

Environ 106.000 personnes ont manifesté en France samedi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation inférieure à celle de la semaine dernière, qui avait réuni 146.000 personnes dont 46.000 dans la capitale, d'après la même source.

Les organisateurs revendiquent de leur côté 200.000 personnes dans les rues samedi, dont la moitié pour la seule capitale.

Pour le ministère de l'Intérieur, qui a insisté sur un nouveau "recul" de la participation, "la situation sur le territoire national est demeurée globalement maîtrisée, en dépit d'incidents dans plusieurs villes", notamment Marseille, Grenoble, Bordeaux et Lyon, où une équipe de la chaîne BFMTV a été violemment agressée.

En outre, cinquante policiers et gendarmes ont été blessés sur l'ensemble du territoire samedi, assure la place Beauvau, sans précision sur la gravité de ces blessures.

Depuis le début du mouvement lycéen, étudiant et social il y a deux mois, les blessures rapportées côté forces de l'ordre sont en majorité légères, avec notamment des pertes d'audition et acouphènes. Des policiers et gendarmes plus gravement atteints ont cependant dû être hospitalisés.