Manifestations au Pérou: l'état d'urgence en vigueur à Lima

Des policiers en position sur l'autoroute panaméricaine, le 12 janvier 2023 à Arequipa, au Pérou ( AFP / Diego Ramos )

L'état d'urgence était en vigueur dimanche dans la capitale péruvienneLima et d'autres régions de ce pays confronté à des manifestations contre la présidente Dina Boluarte qui ont fait au moins 42 morts dans le pays depuis cinq semaines.

Cette mesure, décrétée samedi et en vigueur pour 30 jours, autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et entraîne la suspension de plusieurs droits constitutionnels comme la liberté de circulation et de réunion et l'inviolabilité du domicile, selon un décret publié samedi soir au journal officiel.

Des policiers lancent des gaz lacrymogènes contre les manifestants, le 11 janvier 2023 à Cusco, au Pérou ( AFP / Ivan Flores )

Outre la capitale, les départements de Cusco et Puno (sud) sont notamment soumis à l'état d'urgence, de même que le port de Callao, à côté de Lima.

Plus d'une centaine de barrages routiers bloquaient samedi la circulation à travers le Pérou, principalement dans le sud, épicentre de la contestation, mais également autour de Lima.

Les autorités ont cependant rouvert samedi l'aéroport international de Cusco, d'importance vitale pour le secteur touristique péruvien, après l'avoir fermé jeudi.

Des policiers montent la garde devant l'entrée de l'aéroport international de Cusco, le 12 janvier 2023 au Pérou ( AFP / Ivan Flores )

En revanche, les trains à destination du Machu Picchu, seul moyen d'accéder au célèbre site, étaient toujours suspendus, et les syndicats locaux affirment que le secteur du tourisme perd jusqu'à sept millions de sols (environ 1,7 million d'euros) par jour en raison de la crise.

Les protestations ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président socialiste Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir.

- Prendre "le contrôle" de Lima -

Mme Boluarte, qui était la vice-présidente de M. Castillo, lui a succédé conformément à la Constitution et est issue du même parti de gauche que lui. Mais les manifestants, qui voient en elle une "traîtresse", exigent son départ ainsi que des élections immédiates. Pour le moment, Mme Boluarte refuse de démissionner.

Des manifestants défilent pour rendre hommage aux victimes des précédentes manifestations et demander la démission de la présidente péruvienne Dina Boluarte, le 12 janvier 2023 à Arequipa, au Pérou ( AFP / Diego Ramos )

Des manifestations ont été annoncées pour lundi à Lima ainsi que dans les régions marginalisées du sud des Andes, qui ont été l'épicentre des protestations.

Certains groupes de manifestants du sud prévoient de se rendre à Lima pour prendre le "contrôle de la ville".

"Nous avons pris la décision d'aller à Lima" à partir de lundi, a annoncé Julio Vilca, un leader de la protestation de la province d'Ilave, dans la région de Puno, dans le sud du pays.

"Nous ne pouvons pas indiquer l'heure, car ce que nous voulons, c'est voyager dans l'unité", a-t-il souligné.

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), qui a achevé vendredi une mission d'inspection au Pérou, a requis une enquête impartiale sur la répression des manifestations, estimant que des indices pointaient vers un "usage excessif de la force".

Le gouvernement attribue les troubles à des "agitateurs professionnels financés par de l'argent illégal".

Des proches de manifestants tués lors d'affrontements, attendent la remise des corps devant la morgue de de Juliaca, le 10 janvier 2023 au Pérou ( AFP / Juan Carlos CISNEROS )

La police a annoncé l'arrestation d'une dirigeante syndicale de la région d'Ayacucho, Rocio Leandro, accusée de financer les manifestations et de recruter des manifestants.

Selon un porte-parole de la police, le général Oscar Arriola, Mme Leandro appartenait, sous le nom de guerre de "Camarade Cusi", au défunt groupe armé maoïste Sentier Lumineux.

Dina Boluarte est la sixième personne à occuper la présidence péruvienne en cinq ans, dans un pays qui connaît une crise politique permanente émaillée de soupçons de corruption.