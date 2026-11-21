Manifestations à travers l'Europe contre la guerre et pour la jeunesse

Manifestation à Vienne le 20 novembre 2026 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

De Milan à Londres en passant par Amsterdam et Lausanne, des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés vendredi à travers l'Europe contre la "militarisation" de la société et pour l'avenir des jeunes dans un climat de colère sociale alimentée par le coût de la vie.

"La guerre se rapproche, ce que nous recevons de l'État diminue, l'éducation se dégrade, le système de santé se détériore", a résumé Jacob Braune, 19 ans, interrogé par l'AFP à Berlin.

"Nous essayons de résister parce que c'est notre avenir et que ce sont des personnes âgées qui décident actuellement de ce à quoi notre avenir va ressembler", a ajouté l'étudiant présent dans un cortège réunissant un millier de jeunes mobilisés principalement en opposition au réarmement allemand et à la crainte d'un retour du service militaire obligatoire.

Le collectif "GenZ regelt" ("la Génération Z s'en charge") recensait sur son site 21.000 manifestants dans 70 villes à travers l'Allemagne.

Syndicats, organisations de lycéens et étudiants d'une vingtaine de pays avaient appelé à une grève internationale de la jeunesse, sous le mot d'ordre "Battez-vous pour notre avenir, pas pour leurs guerres".

En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Rome en trois cortèges, dont un à l'appel du syndicat CGIL, qui a fait état d'une centaine de manifestations dans le pays, rassemblant plus d'un million de personnes.

"Si le gouvernement ne nous écoute pas, nous ne pouvons pas rester silencieux", assure Olivia Ferrario, lycéenne de 18 ans. C'est "le programme du budget concernant les fonds italiens alloués à l'armement" qui l'a poussée à manifester avec des dizaines de milliers de personnes à Milan.

Grève scolaire

Des étudiants manifestent près du Colisée à Rome le 20 novembre 2026, contre les politiques du gouvernement, la guerre et le coût de la vie ( AFP / Alberto PIZZOLI )

En Suisse, plus de 40.000 personnes ont manifesté dans huit villes contre les politiques d'austérité et de réarmement, selon les organisateurs, avec des slogans tels "Coupez nos budgets on coupera vos têtes" ou "Soyez vegans mais mangez les riches". La police a fait état de heurts en fin de mobilisation à Lausanne, avec des tirs de mortier auxquels les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, selon l'agence ATS.

Des syndicats et associations de droit au logement belges, britanniques, espagnols, français, grecs, italiens et portugais ont appelé ensemble à manifester à nouveau ce week-end.

Ils formulent six revendications communes, allant de la garantie d'un logement pour tous à la baisse des prix, la hausse des salaires, la taxation des riches et la fin des politiques de réarmement.

Un orchestre joue lors d'une manifestation organisée par "GenZ regelt !" (La génération Z assure !) sur l'Alexanderplatz, à Berlin, le 20 novembre 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Pour l'historien français Sylvain Boulouque, une telle coordination à l'échelle européenne n'est pas inédite mais la dynamique, partie des jeunes, s'avère "originale", ajoutant que "ce qui fait l'unanimité dans à peu près toutes les manifestations, c'est la défiance vis-à-vis des forces de l'ordre et du pouvoir".

En France, ces appels coïncident avec le huitième anniversaire du mouvement des gilets jaunes, parti de revendications autour des prix des carburants et dont les symboles ont ressurgi cet automne. Des manifestations sont prévues samedi.

Pour l'avenir, pas la guerre

À Vienne, quelque 2.000 personnes ont manifesté à l'appel d'une large coalition d'organisations de gauche, sous le slogan "Notre avenir plutôt que leurs guerres", réclamant que les fonds publics soient prioritairement consacrés au logement, à l'éducation et à la lutte contre le changement climatique.

Manifestation à Londres pour de meilleurs conditions de vie et contre les guerres, le 20 novembre 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

À Madrid, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour l'enseignement public et contre l'augmentation des dépenses militaires.

Gabriela Gimeno Serrano, lycéenne de 16 ans, dénonce des "installations dans un état absolument déplorable", "les toilettes constamment en panne", "des lycées infestés de cafards, de rats".

À Londres, où des centaines de personnes dont des lycéens se sont rassemblées sous forte présence policière, Mihaela Ivanova, 23 ans, dénonce les dettes accumulées par les jeunes pour payer leurs études : "Quel avenir avons-nous ? Nous fonçons vers une catastrophe climatique, il y a une crise du coût de la vie, avec une crise de l'énergie".

En Belgique, des grèves et manifestations sont prévues lundi.