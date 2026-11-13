Manifestations à Paris : de nouvelles catégories de commerces autorisées à ouvrir le dimanche

Des piétons passent devant une boutique Louis Vuitton dont les vitrines ont été protégées par des grilles métalliques, lors d’une manifestation contre la vie chère, le 24 octobre 2026 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

A la veille de l'acte V contre la "vie chère", la préfecture d'Ile-de-France a étendu les dérogations d'ouverture dominicale aux commerces d'habillement, de maroquinerie et d'articles de voyage.

La préfecture de région avait déjà permis la semaine dernière aux commerces de détail alimentaire, aux bijouteries et aux grands magasins d'ouvrir trois dimanches d'affilée dans les 1er, 2e, 3e 4e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 15e et 20e arrondissements de la capitale.

Alors que de très nombreux commerces parisiens ferment leurs portes le samedi lors des manifestations, notamment sur le parcours des défilés, la préfecture autorise de nouvelles branches dans ces mêmes secteurs à "ouvrir exceptionnellement" les dimanches 15 et 22 novembre et 27 décembre "afin de soutenir leur activité".

Un dispositif d'aides pour les 450 commerces vandalisés

Les établissements de détail de maroquinerie et d'articles de voyage, ainsi que d'habillement, pourront bénéficier de ces dérogations s'ils en font la demande, précise la préfecture dans un communiqué.

La région Île-de-France et la Ville de Paris ont annoncé fin octobre un fonds d'urgence de 13 millions d'euros pour aider les quelque 450 commerces vandalisés en marge des manifestations contre la vie chère les 17 et 18 octobre, selon le recensement de la mairie.

Jeudi 12 novembre, le conseil régional dirigé par Valérie Pécresse (LR) a adopté une première aide forfaitaire de 5.000 euros "sans attendre d'indemnisation des assurances pour réparer au plus vite les dégâts et remplacer les équipements endommagés". Ainsi qu'une aide supplémentaire de 2.000 euros pour sécuriser les commerces (caméras, grilles, alarmes...) à laquelle tous les établissements sont éligibles.

À cette aide régionale s'ajouteront les 2.500 euros de la Ville de Paris, 1.500 euros de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et 1.500 euros de la Métropole du Grand Paris , "soit un total pouvant atteindre 12.500 euros par commerce" , a précisé la Région.