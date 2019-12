Manifestation du 5 décembre : forte mobilisation dans une quarantaine de villes, la grève à la RATP et à la SNCF reconduite

Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Cheminots, agents de la RATP, mais aussi avocats, employés du secteur de la santé, travailleurs du privé, fonctionnaires, enseignants, retraités... Ils sont nombreux à s'être mobilisés et à manifester partout en France, jeudi 5 décembre, pour protester contre le projet de réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Conséquences de cette mobilisation, des secteurs entiers d'activité tournent au ralenti et les transports sont fortement perturbés.

Les grandes villes mobilisées

Avant même le départ de la manifestation parisienne, qui tentait de s'élancer en début d'après-midi, quelque 285 000 personnes ont manifesté dans une quarantaine de villes en France contre la réforme des retraites, selon les comptages transmis par la police ou les préfectures.

A Marseille, où a notamment manifesté le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, elles étaient au moins 25 200 personnes selon la police, 150 000 selon le syndicat CGT. A Nantes, la manifestation a rassemblé entre 19 000 personnes, selon les chiffres de la préfecture, et 25 000 selon les syndicats. A Rennes, les manifestants étaient entre 13 000 selon la police et plus de 15 000 selon Force ouvrière.

Dans les Hauts-de-France, plusieurs cortèges rassemblant entre 1 000 et 2 000 personnes selon des sources policières et syndicales ont rassemblé des manifestants à Calais, Douai, Arras et Valenciennes notamment, avant la manifestation régionale organisée en milieu d'après-midi à Lille. A Montpellier, la police a décompté 20 000 manifestants. Ils étaient aussi au moins 15 000 à Clermont-Ferrand, 10 500 à Tours, 9 500 à Perpignan, 9 000 à Caen ou 7 250 au Havre, toujours selon la police.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr